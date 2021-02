Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 19:57 | Atualizado 10/02/2021 20:07

Rio - Anitta levou a sério a ideia de ter o próprio reality show. A cantora oficializou a atração, que se chama "Ilhados Com Beats", e revelou o nome dos primeiros participantes nesta quarta-feira. Com estreia prevista para 17 de fevereiro, o cenário escolhido para a atração é uma ilha em Angra dos Reis.

Os nove participantes vão nesta sexta-feira para a ilha. Segundo revista "Quem", os convidados terão uma rotina de gravações e competições intensa, cerca de nove horas ao dia. Os episódios serão transmitidos no Instagram.



O primeiro nome revelado foi de Lipe Ribeiro. Ele já participou de "A Fazenda" e "De Férias Com o Ex".

View this post on Instagram A post shared by Lipe Ribeiro (@lipemribeiro)



Atriz e empresária Gabi Lopes foi a segunda anunciada do dia.







View this post on Instagram A post shared by Gabi Lopes (@gabilopess)



Felipe Roque também foi convocado pela cantora.

View this post on Instagram A post shared by Felipe Roque (@feliperoque)



O rapper Dfideliz vai se juntar a turma de Anitta em Angra dos Reis.







View this post on Instagram A post shared by Jazz Pra Minha Alma (@dfideliz)



Amiga pessoal da cantora, Sarah Fonseca foi a sexta anunciada para o reality. Ela também já participou do "De Férias Com o Ex".

View this post on Instagram A post shared by Sarah Fonseca (@sarahafonseca)



Duh Marinho, MC queridinho das celebridades e amigo de Anitta, estará presente em "Ilhados com Beats".







View this post on Instagram A post shared by DUH MARINHO (@duhmarinho)



O modelo e ator Paulo Passini foi um dos últimos anunciados.

View this post on Instagram A post shared by Paulo Passini (@paulo.passini)

Saindo da música, o fotógrafo Eduardo Bravin, também queridinho das celebridades, fará parte do elenco.

View this post on Instagram A post shared by Eduardo Bravin (@bravin)



Para completar a turma, Anitta convocou Nicole Bahls. Para completar a turma, Anitta convocou Nicole Bahls.