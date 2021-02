Atendente se confunde e escreve nome de Silvio Santos errado na carteira de vacinação contra a covid-19 Reprodução Internet

Publicado 11/02/2021 08:13 | Atualizado 11/02/2021 09:02

Rio - Silvio Santos foi vacinado contra a covid-19 nesta quarta-feira. O apresentador de 90 anos foi ao posto de saúde usando pijama e acompanhado pela filha Rebeca Abravanel. "Vacinado! Agradecendo muito a Deus por esse momento!", disse Rebeca nas redes sociais.

Patrícia Abravanel, que também é filha de Silvio, reparou em um detalhe inusitado na carteira de vacinação do pai. A atendente escreveu o nome do apresentador errado. Silvio, na verdade, se chama Senor Abravanel. A funcionária do posto de saúde, no entanto, escreveu Senhor Abravanel.