Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 15:12 | Atualizado 11/02/2021 15:19

Rio - A cantora Luísa Sonza revelou ter rejeitado um convite para fazer parte do elenco do "Big Brother Brasil". Em entrevista à rádio FM O Dia, a artista explicou que não consegue se imaginar longe do trabalho porque seu foco principal é a música. Sonza também comentou que o valor do prêmio do reality é o mesmo que gastou na produção do clipe Modo Turbo.



"Tá amarrado em nome de Jesus. Em primeira mão, eu estou falando para vocês que fui convidada. Acho que nem minha equipe sabe, mas pior que fui, sim", disse aos risos. Questionada sobre o motivo da rejeição, ela explicou que não ia conseguir ficar longe do trabalho, afirmando também que o valor do prêmio é apenas o que pagou no orçamento do clipe Modo Turbo.

fotogaleria

Publicidade

"O valor do prêmio, R$ 1,5 milhão, foi o quanto eu paguei no orçamento de Modo Turbo. Mas não participaria, pois meu foco é na música. Eu tenho muita coisa para lançar. Gosto de viver de música, show e de escrever. Eu sou uma pessoa muito workaholic", disse.



"Um produtor falou uma vez para mim que minha calmaria é o caos. Por isso, acho que não me daria bem no BBB", completou.