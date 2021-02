Manu Gavassi Cleiby Trevisan / Divulgação

Por iG

Publicado 11/02/2021 18:09 | Atualizado 11/02/2021 18:09

Manu Gavassi está procurando um estagiário para acompanhar a artista na criação de sua própria linha de maquiagens 100% vegana e super colorida. As inscrições começam hoje e vão até 16 de fevereiro, uma terça-feira e serão feitas através de um vídeo que deve ser postado no Instagram, TikTok ou Twitter.

Além de ter a oportunidade de viver a experiência, o escolhido ainda ganhará um prêmio de 30 mil reais e mais 5 mil reais em produtos de maquiagem Intense, de O Boticário. Os interessados deverão executar um desafio em vídeo utilizando pelo menos um produto da linha Intense by Manu Gavassi. Para isso, será preciso mostrar todo o seu poder criativo explorando o tema "Exponha suas cores".



Publicidade

fotogaleria

Os três finalistas passarão ainda por uma conversa e entrevista que será conduzida pelo time de comunicação da marca junto à própria Manu. "Eu sempre fui criativa e aprendi nesse último ano que gosto de tentar levar cor e alegria por onde passo. Cada trabalho que me envolvo faço questão de participar do processo criativo, porque é uma maneira de deixar tudo o mais verdadeiro possível pra mim, com a minha personalidade", disse a artista.



Confira o passo a passo:

Publicidade

1. Crie um vídeo de até 60 segundos com o tema "Exponha suas cores";



2. Use, pelo menos, 1 item de make IntenseByManuGavassi (o produto deve aparecer no vídeo);



3. Arrase na criatividade!;



4. Publique seu vídeo no seu perfil pessoal e aberto do Instagram, Twitter ou TikTok;



5. Use as hashtags #QueroEsseEstagio e #ExponhaSuasCores e marque @Oboticario na legenda.



O anúncio dos finalistas será no dia 18/2.