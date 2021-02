Dilsinho e Kevin O Chris Divulgação/ João Maia

Kevin O Chris e Dilsinho lançaram, nesta sexta-feira, a segunda faixa do DVD “Todo Mundo Ama O Chris”, gravado em 2020, 'Saudade Né?'. A música está disponível em todas as plataformas digitais, com um vídeo no YouTube.

A parceria chega depois que os dois artistas ocuparam a lista dos dez homens mais escutados no país pelo Spotify em 2020. Este novo single narra a história de um rapaz que não quer mais saber do antigo relacionamento, e brinca com a saudade da ex.

"O resultado dessa música conseguiu superar todas as minhas expectativas. Ficou uma mistura sensacional de funk com pagode e fico muito feliz com o convite do Kevin para participar deste momento novo e importante na carreira dele. E foi incrível subir no palco e matar a saudade, né?" comentou Dilsinho. Para Kevin, “juntar esses dois estilos que vieram de comunidade é satélite demais. Precisamos fazer mais isso!”.

Além de Dilsinho, o DVD “Todo Mundo Ama O Chris” conta com a participação de outros grandes artistas, como Gaab, BG, Dennis, MC TH, Xamã, Filipe Ret, Donatto, MC Marks, MC Nathan, MC Kroos, Mãolee e Dfideliz.