Rio - O reality show "Ilhados com Beats", da cantora Anitta, mal começou e ela já quase formou um casal. Lipe Ribeiro, ex-participante de "A Fazenda" já se engraçou pro lado de Anitta e tentou dar um beijo na cantora na madrugada deste sábado. Anitta, no entanto, desviu do beijo.

No vídeo que circula nas redes sociais, Anitta e Lipe aparecem coladinhos vendo algo no celular. Em determinado momento, o rapaz tenta beijar a cantora, que desvia. Os dois caem na gargalhada e continuam abraçados. Houve também um sorteio para definir em que quarto os participantes ficariam e Lipe caiu no mesmo quarto que a cantora.

Lipe está solteiro desde janeiro, quando anunciou o fim de seu noivado com Ya Burihan. Na ocasião, chegou-se a especular que Ya havia traído Lipe enquanto ele estava confinado em "A Fazenda". Vale lembrar que Lipe Ribeiro é grande amigo de Gui Araújo, que já foi namorado de Anitta.

