Bloco da Anitta Fernando Maia | Riotur

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 19:06

Anitta já está com look personalizado definido para a live do Bloco da Anitta, que rola neste domingo, a partir das 17h, no YouTube, para celebrar o Carnaval sem aglomeração. A Poderosa vai usar um look inspirado nos signos do zodíaco. E, como boa ariana, vai representar sua força.



Com imitações de couro, metais e cristais, a peça será dourada, cheia de atitude e sensualidade, a cara de Anitta, não é mesmo? Com bota cano altíssimo, luvas e uma maiô cavado, a cantora promete levar alegria e muito rebolado para não deixar a floia de 2021 passar em branco.



Figurino Anitta Divulgação