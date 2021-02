Ivete Sangalo Reprodução instagram/@rafamattei

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 20:38 | Atualizado 14/02/2021 20:39

Durante a live com Claudia Leitte neste sábado, Ivete Sangalo fez uma adaptação em uma música. Nas redes sociais, os seguidores da cantora disseram que a nova letra teria sido uma indireta para Jair Bolsonaro.

Durante a música "Muito Obrigada Axé", Ivete fez uma pequena alteração na letra. "Deixa as armas para lá e traz a ciência". A versão original diz "deixa as armas para lá. Faz a festa".

Na sexta-feira, Bolsonaro publicou, em uma edição extra do Diário Oficial, decretos que alteram a regulamentação sobre armas no Brasil. As novas medidas flexibilizam os limites para compra e estoque de armas e cartuchos para pessoas autorizadas pela lei.



