Ludmilla Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 15:25 | Atualizado 15/02/2021 15:29

Ludmilla anunciou nesta segunda-feira o lançamento de música nova para a próxima quinta-feira (18). O hit se chama "Pra Te Machucar' e é fruto de uma colaboração da funkeira com Major Lazer, Attoxxá e Suku Ward.

Antes de divulgar a capa e a data, a cantora Ludmilla e o produtor americano Diplo trocaram tweets misteriosos, alimentando especulações sobre uma possível parceria. Ludmilla escreveu "Toma, Diplo", com emoji de bola de futebol, e ele respondeu "Ludmilla e Major Lazer". Em seguida, o Major Lazer citou o Attoxxá.



Publicidade

No início do ano passado, Ludmilla contou nos stories do Instagram que os dois estavam trabalhando juntos. "Diplo me pegou de surpresa, me mandou uma base surreal de f***, daí eu escrevi a letra em cima. Gente, eu tô me segurando para não gravar um story ouvindo a música', disse Lud.