Por O Dia

Publicado 01/02/2021 13:52 | Atualizado 01/02/2021 13:52

Além de Jojo Todynho, que já veio a público demonstrar toda sua decepção com Karol Conká, a cantora Ludmilla foi outra famosa que se pronunciou contra a recente fala de Karol dentro do 'BBB 21', na qual ela questiona Lucas Penteado sobre 'onde está o Deus melhor amigo dele na hora da loucura'. Ludmilla afirmou com todas as letras que no primeiro paredão que Conká cair, ela vai fazer mutirão para elimina-la do confinamento.

"A Karol teve a audácia de perguntar onde estava o Deus do amigo Lucas? Mano, quando ela for pro paredão, eu faço questão de fazer um mutirão pra ela sair. Quem topa?", escreveu a funkeira no Twitter, que ganhou apoio de muitos fãs, já que os internautas estão há dias seguidos indignados com as posturas de Karol Conká no programa, principalmente em relação ao Lucas Penteado e à sister Juliette Freire. Eles acreditam que Karol esteja perseguindo esses dois participantes.