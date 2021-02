Hermeto Paschoal Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 18:42

A andamento da vacinação para o grupo prioritário contra a Covid-19 no Brasil tem emocionado muita gente. Nesta segunda-feira, foi a vez do multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal, de 84 anos, recebeu a primeira dose do imunizante. O momento histórico aconteceu no bairro Jabour, na Zona Oeste do Rio, e foi eternizado nas redes sociais do músico.

"Devidamente vacinado. Logo estaremos todos juntos novamente. E viva a música universal!", escreveu ele na publicação de um vídeo. Nesta terça-feira, apesar do feriado de Carnaval, será a vez de sambista Martinho da Vila tomar sua primeira dose.

Vários famosos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Nesta quinta-feira (11), foi a vez do comediante e humorista Renato Aragão, o eterno Trapalhão Didi, ser imunizado em um drive-thru localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Renato Aragão recebe a vacina contra a covid-19 Ag. News

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, recebeu sua dose contra a doença, na última quarta-feira. Rebeca Abravanel, uma das filhas do dono do SBT foi quem contou a boa novidade ao publicar uma foto do empresário em um dos postos de vacinação, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Abravanel (@rebecaabravanel)

Ziraldo, de 88 anos, tomou a primeira dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, na manhã de quarta-feira, no Posto de Saúde Santa Marta, no Rio.

Ziraldo Reprodução

Stênio Garcia, de 88 anos, tomou a vacina da covid-19, em um posto drive-thru de vacinação no Rio de Janeiro, na última terça-feira. A notícia foi dada pelo ator através do Instagram.

Stênio Garcia reprodução de vídeo

Na mesma data, Ary Fontoura, de 88 anos, foi imunizado em um posto de drive-thru no Rio de Janeiro. Ele compartilhou o momento em sua rede social.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Fontoura (@aryfontoura)

Zagallo, lenda do futebol brasileiro, de 89 anos, recebeu a primeira dose da vacina, na última segunda-feira no posto montado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zagallo (@zagallooficial)

Lima Duarte, de 91 anos, se vacinou em São Paulo contra o novo coronavírus na última sexta-feira, dia 05, e comemorou no Instagram.

Lima Duarte Reprodução

Fernanda Montenegro, de 91 anos, recebeu a primeira dose da vacina no último sábado, dia 6, e agradeceu o trabalho dos profissionais da saúde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Montenegro (@fernandamontenegrooficial)

Aos 90 anos, Elza Soares tomou a vacina contra o coronavírus na última sexta-feira, dia 05, em Copacabana, Zona Sul.

Elza Soares Reprodução

Laura Cardoso, de 93 anos de idade, também recebeu a primeira dose do imunizante contra a doença, no último sábado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @central_laura_cardoso

Os moradores e funcionários do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio foram vacinados contra a covid-19, no dia 20 de janeiro. Entre eles estava a atriz Zezé Motta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Motta (@zezemotta)

O sambista Nelson Sargento, 96, e o ator Orlando Drummond, de 101 anos, foram vacinados no dia 31 de janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nelson Sargento (@nelsonsargento.oficial)