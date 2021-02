Mais de 2 mil idosos são vacinados contra Covid-19 neste sábado Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 16:39 | Atualizado 06/02/2021 16:50

Rio - Para alegria de muitos idosos cariocas e de suas famílias, a chuva forte deu uma trégua na manhã deste sábado, tornando possível a vacinação da população acima dos 90 anos no sistema drive-thru. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), contou com o apoio de diversos órgãos da Prefeitura do Rio. Ao todo, 2.605 pessoas foram vacinadas neste sábado. Destas, 1.337 foram na modalidade drive-thru.



Já na primeira semana de funcionamento do posto da UERJ, que funciona de segunda a sexta-feira, entre os dias 1 e 5, foram 3.341 vacinados. Também já foram ministradas 3.503 doses em domicílio para idosos acamados.



A novidade é que o posto do Parque Olímpico passa a funcionar também de segunda a sexta, das 9 às 15 horas, já a partir do dia 8. Nele haverá vacinação no modo tradicional, para pedestres, e pelo drive-thru. O superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Márcio Garcia, falou sobre a continuidade da campanha com esse sistema de atendimento: “São drive-thru espalhados pela cidade, com vacinação super tranquila, rápida, cômoda e com segurança”.



Nova faixa etária de idosos contemplada



Na semana que vem, é a vez de os idosos de 85 a 89 anos serem vacinados, começando pelos de 89, na segunda-feira, e reduzindo a idade por ano a cada dia, conforme foi feito na semana passada. E no sábado, 13, será o dia de vacinar quem não pôde ir durante a semana.



Além das clínicas da família e centros municipais de Saúde da Cidade do Rio, houve neste sábado vacinação em postos drive-thru na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão; no CMS Belizário Penna, em Campo Grande; no CMS Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu; no Engenhão, em Engenho de Dentro; no Parque Madureira; no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca; na Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz; no Sambódromo, em Santo Cristo; e na UFRJ, na Praia Vermelha. Com exceção dos postos da UERJ e do Parque Olímpico, os demais funcionam somente aos sábados, das 8 às 12 horas.