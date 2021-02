Bianca Andrade, a Boca Rosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 15:52

Rio - Bianca Andrade, a Boca Rosa, está se dedicando aos preparativos do anúncio do sexo do bebê, que será transmitido neste sábado no canal da ex-BBB no YouTube. A influenciadora disse que está preparando um chá revelação "diferente do que já foi feito".



“Gente, eu vim no salão para tratar o meu cabelo, pois sábado é nosso chá revelação. Eu sei que alguns fãs já sabem, porque Fred não aguenta e conta tudo antes da hora”, disse ela.