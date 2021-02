Duda Reis Reprodução

Publicado 19/02/2021 16:17 | Atualizado 19/02/2021 16:28

Após o témino conturbado com Nego do Borel, que rendeu acusações de estupro e assédio psicológico, Duda Reis, de 19 anos, voltou a adotar o bom-humor em suas redes sociais. No Twitter, nesta sexta-feira (19), ela soltou algumas indiretas.

"A vida não está fácil, mas eu estou", disse ela, em tom de brincadeira, dando a entender que quer aproveitar a vida de solteira. "A gente zoa e tal, mas é verdade. Sextou com S de quê?", continuou.

Na quinta-feira (18), Duda também apareceu na rede social para desabafar e dar uma alfinetada. "Eu vejo umas coisas que sinto uma vergonha alheia na internet. Tem gente que nem disfarça", disse ela, sem citar nomes. No mesmo dia, a atriz ainda avisou. "O Golpe tá aí, gente, cai quem quer".

