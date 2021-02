Cantor e compositor Marcel Ana Barbosa/Divulgação

Rio - O cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador, produtor e diretor musical MARCEL, um dos maiores destaques da MPB na atualidade, lança hoje seu mais novo EP: "Por Inteiro". O trabalho, que já está disponível em todas as plataformas digitais, é o sucessor do EP "Marcel", lançado em 2018 pela Sony Music, e do single "Oração", lançado no final de 2020. O material chega com 6 faixas inéditas incluindo a música de trabalho, "Por Inteiro", que vem acompanhada de um videoclipe no YouTube. Dirigido por Will Abreu, o vídeo é uma superprodução filmada em uma mansão em Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

"Por Inteiro' traz recortes meus em momentos diferentes da vida", conta MARCEL. "De uma maneira geral, ele fala sobre a complexidade e a beleza de se relacionar - e não estamos aqui falando só de relacionamentos amorosos. No EP eu trato de relações que vão além disso, com canções que podem ser cantadas para uma irmã, uma amiga, por exemplo. São músicas que abordam diversos temas como recomeços, admiração, olhar a vida de uma maneira positiva. Acho que o grande lance da composição é se colocar no lugar de observador e conseguir contar uma história. O EP tem influência principalmente de reggae e música brasileira; durante a composição, eu ouvi muito Chico Buarque, Djavan… inclusive uma das faixas do EP, 'Coração Dilacerado', é uma homenagem a ele, tamanha a influência que ele exerce no meu trabalho."

Sobre as expectativas para o lançamento do EP, ele diz: "Espero que este trabalho chegue a mais pessoas e que se crie um fluxo de público com a minha obra. A grande missão da minha música é buscar a conexão entre elas e as pessoas e espero que este EP traga isso. Acho que este álbum é mais maduro e seguro musicalmente comparado ao meu primeiro, de 2018. Acredito que os próximos trabalhos sejam ainda mais arrojados pois a tendência é ganhar mais confiança para assiná-los", finaliza.

O carioca MARCEL tem uma prolífera e respeitada carreira musical. Iniciou na música aos 15 anos e é formado pelo Conservatório Brasileiro de Música e pela Escola de Música da UFRJ. Versátil, o cantor já realizou uma turnê com Mishka (cantor havaiano de Surf Music) e Harrison Stafford (vocalista do Groundation), além de ter produzido o álbum de uma das bandas mais tradicionais do reggae brasileiro, a Adão Negro, disco que conta ainda com a colaboração dele na música "Lamento Moderno" e singles de artistas como Natiruts, Lucy Alves e Gabz.

Além de já ter colaborado com artistas como Marcelo D2 (produzindo show e single), desde 2014 faz a direção musical do Spanta Neném, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro, e também atua como co-produtor musical no bloco da cantora Ludmila, "Fervo da Lud". Além de tudo isso, é um dos sócios da produtora Ternário Music, que faz a gestão de carreira de diversos artistas e a produção musical de tantos outros.

Como não poderia deixar de ser, suas principais influências musicais são brasileiras. Dentre tantos, ele cita Pixinguinha, Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Novos Baianos, A Cor do Som, Roupa Nova e Natiruts.

O cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador, produtor e diretor musical conta que sempre quis trabalhar com música e afirma que tem o mesmo prazer ao compor, produzir ou cantar. Fã de todas as etapas da criação musical, para ele a grande vitória é "viver de música."

Para 2021, além do lançamento do EP "Por Inteiro", estão nos planos do artista novas músicas e colaborações, além de outras novidades que serão divulgadas em breve.