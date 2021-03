Guga Nandes Divulgação/Universal Music

Por Filipe Pavão*

09/03/2021

Rio - O YouTube liberou neste mês uma l ista com dez nomes da música brasileira para ficar de olho ao longo de 2021. Dentre os selecionados, está um carioca que vem chamando atenção na internet por suas composições e voz: o pagodeiro Guga Nandes, de 23 anos. O artista, que começou a subir vídeos no YouTube em 2015, não para de colecionar feitos importantes e hits como “Presentinho”. Apesar disso, ele conta que ficou surpreso por ser incluído na lista de apostas do YouTube.

“Reagi [a notícia] de forma assustada, sabe? Em um país que tem tanta gente talentosa e gente boa, saber que estou entre os 10 escolhidos é maravilhoso. Além dos números que só crescem, das pessoas que estão comentando e não param de seguir nas redes sociais, receber essa notícia é incrível”, diz Guga.

Mas a relação do morador do Catete, Zona Sul do Rio, com a música vem desde a infância. Ele já cantou gospel na Igreja, diferentes estilos musicais no coral infantil da Orquestra Sinfônica Brasileira – OSB e participou de programa de calouro na TV. Anos depois, os vídeos no YouTube e as palinhas nos shows de terceiros abriram as portas para que ele alcançasse o sonho antigo de viver de música.

“O pagode sempre fez parte da minha vida, principalmente na infância. Eu ficava batucando com meus amigos no intervalo da escola, cantando Rodriguinho, Exaltasamba e Revelação. Aquilo ali marcou a minha vida, mas não só isso. Nos finais de semana, eu ia para a casa dos meus tios e era de lei: churrasco e pagode”, relembra.

“Comecei a gravar vídeo para o YouTube cantando gospel, depois MPB e outros estilos. Até que eu vi comentários de que a minha voz era parecida com a do Ferrugem e a do Dilsinho e que me pediam para cantar músicas deles. Quando eu cantei uma, o pessoal do pagode apareceu mais ainda. Os cantores foram repostando nas redes deles e eu vi um caminho se abrindo. Com esses vídeos, eu conheci muitas pessoas importantes que me fizeram chegar onde estou”, diz Guga.



Romântico à moda antiga

Guga começou a compor ao mesmo tempo que iniciou as postagens no YouTube porque queria mostrar sua identidade, seu lado autoral e suas vivências aos seguidores. “Eu me considero um cara romântico como os antigos, de dar aliança e flores. Quando eu amo, eu amo demais. Quando eu sofro, eu sofro demais. Eu tento sempre colocar isso em forma de música”, conta.

Ele ainda relembra que o seu maior sucesso, a faixa “Presentinho”, que tem mais 38 milhões de visualizações no YouTube, foi composta em apenas 15 minutos. “Ninguém acredita quando eu falo isso. Peguei o violão, a música veio e comecei a escrever conversando com uma menina que gostava. A música foi saindo. Quando vi, tinha terminado. Postei nas minhas redes sociais e todo mundo começou a comentar, reagir e curtir. Hoje, ver a proporção da música é algo maravilhoso”, revela Guga.

Parcerias

Seu primeiro trabalho discográfico, o DVD “Pra Não Desgrudar”, que foi lançado em 2020 pela Universal Music, trouxe parcerias com os pagodeiros Suel e Mumuzinho, além dos cantores pop Vitão e Gabily. Ele confessa que não acreditava que já fosse gravar com artistas consolidados no universo do pagode e que se surpreendeu com o retorno do público.

“’Reticências’ com Suel ganhou as ruas, as casas e as pessoas. A parceria com o Mumuzinho sempre é pedida nas redes sociais também. A Gabily e o Vitão deram outro rumo para mostrar que o Guga Nandes é uma mistura boa de vários estilos”, diz o cantor, que ainda tem vontade de gravar com nomes como Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, Thiaguinho, Belo, Péricles, Luan Santana e Ludmilla.

