No jogo da discórdia do BBB21 desta segunda-feira (8), os brothers tiveram que definir quem era sua maior decepção, maior saudade, maior ameaças e maior aliado. A escolha da característica foi feita a partir de um sorteio, que começou com os emparedados Arthur, Caio, Carla Diaz e João.

Arthur apontou Projota como maior aliado, por estarem juntos desde o início do reality. Como ameaça, ele escolheu Gilberto, por não querer enfrentar o pernambucano no paredão “Com máximo respeito que falo isso.” Caio apontou Carla como sua maior decepção, por ter o colocado no paredão. Ele também escolheu Rodolffo como maior saudade.



Na vez de Carla, ela colocou Arthur como maior decepção, por falta de diálogo, e maior saudade, também. João escolheu Camilla de Lucas como maior aliada. Para ele, a influencer chegou de forma natural em sua vida. Como maior ameaça, ele apontou Projota, por conta do atrito que já tiveram. Fiuk colocou Arthur como maior ameaça. “É meio óbvio”, disse ele. Como maior aliado, o filho de Fábio Jr. tentou colocar Gil e Sarah, mas foi repreendido por Tiago Leifert, já que ele só poderia escolher uma pessoa.

Dessa forma, ele escolheu Gil, por tê-lo acolhido primeiro. Na vez de Sarah, a sister também apontou Arthur como maior decepção por ter se desapontado com suas atitudes. Gil foi a escolha da brasiliense de maior aliado. Rodolffo também precisou ser chamado atenção por Leifert, por dizer que Fiuk era sua maior decepção por não conhecer rabada e fígado. Depois do puxão de orelha, ele colocou Carla como maior decepção, reforçando a justificativa da indicação ao paredão. Como maior saudade, ele retribui a escolha de Caio.



Gilberto também disse que Projota é sua maior ameaça. “Vejo capacidade boa de se adaptar em diferentes situações”, disse ele. Como maior aliada, ele escolheu Sarah. Camilla de Lucas escolheu Caio como maior ameaça, devido a falta de diálogo entre os dois. Seu maior aliado no jogo é João Luiz. “Temos uma conexão assustadora”.



Pocah colocou Gilberto como maior decepção. Já como maior saudade, ela escolheu Thaís. Viih Tube disse que Arthur era sua maior decepção. “A gente acaba esperando uma coisa e recebendo outra”, declarou ela. A youtuber tentou escolher duas pessoas, Juliette e Thaís, como maior saudade, mas também foi impedida e por isso, escolheu a dentista.



Projota apontou João como maior ameaça, por acreditar que o professor de geografia possa votar nele na próxima semana. Arthur foi a escolha do rapper de maior aliado. Thaís escolheu Arthur como maior ameaça. De acordo com a goiana, ele sabe que foi sua opção de voto e não está entre suas prioridades. Viih Tube foi a escolhida de Thaís como maior aliada.



Juliette também colocou Arthur como maior ameaça. “Ele me coloca em situações onde pareço estar errada. Na escolha de maior aliado, a paraibana disse acreditar ter alguns aliados na casa, mas colocou Viih Tube em primeiro lugar. “Me traz muita força. Aliado é quem quer me ver bem”, afirmou Juliette.