Embora a torcida para que Juliette participasse do paredão falso formado neste domingo (7), no Big Brother Brasil, a realidade mostrou um cenário completamente distinto. O líder Rodolffo, que teve duas indicações a fazer, colocou Carla Diaz e João Luiz no Paredão. Pela casa, Arthur foi o mais votado. Nos contragolpes, Carla indicou Caio e, João Luiz, Pocah - mas a cantora, na prova bate-e-volta, conseguiu se livrar do paredão.

O vencedor da disputa será conhecido na terça-feira (9) e será colocado em um quarto reservado com direito a assistir a trechos do paperview.



No Twitter, o público se mostrou majoritariamente contrariado com a formação. Confira algumas reações:

anúncio do paredão falso // a formação do paredão #BBBB21 pic.twitter.com/yDE7cwHlHo — tejano (@TemponiPaula) March 8, 2021

BONINHO CANCELA ESSE PAREDÃO FALSO E EU DIGO SE ESPERAVA OU NÃO AAAAAAAAAAAAAAA



tags : João | Pocah | Rodolfo | #BBBB21 | Fisk | Carla Diaz pic.twitter.com/8oNgRPU41h — Pam (@pamsouzaax) March 8, 2021

