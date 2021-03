Roberto Carlos Caio Girardi/Divulgação

Publicado 08/03/2021 20:30 | Atualizado 08/03/2021 20:34

Rio - Roberto Carlos, de 79 anos, anunciou através de seu Instagram, nesta segunda-feira, que o Projeto 'Emoções Praia do Forte 2021' foi adiado para o ano que vem devido à pandemia de Covid-19. Em nota, a assessoria do cantor informou que preza pela saúde e o bem estar de todos os participantes do evento, que seria realizado de 9 a 13 de junho e foi remarcado para as datas de 8 a 12 de junho de 2022.

A Direção do Projeto Emoções, vem por meio desta, comunicar que devido as incertezas em relação às vacinas e ao agravamento da Pandemia do Covid 19, o Projeto Emoções Praia do Forte 2021 (09 à 13 de junho), foi transferido para o próximo ano, no período de 08 à 12 de junho de 2022 (na semana do dia dos Namorados).





Desde o lançamento deste grande evento, em meados do ano passado, não poupamos esforços para garantir que fosse realizado no período programado e em conformidade com todas as regras sanitárias impostas pelas autoridades, porém o cenário atual pegou todos de surpresa e o momento exige muita cautela.





Entendendo que a saúde e o bem estar de todos os participantes do Projeto Emoções deva ser nossa principal prioridade, seguimos adiante e buscando nos adaptar a esta nova realidade, oferecendo a todos a oportunidade de seguir conosco para o próximo ano, como parte da Família Emoções, superando este período com a certeza de que em breve estaremos todos juntos celebrando a 18ª edição do Projeto Emoções.





Desde já um agradecimento especial a todos vocês que se juntaram a nós, formando esta maravilhosa Família Emoções, que nos entusiasma e nos motiva na certeza que estaremos juntos na próxima edição, que será a melhor de todos os tempos do nosso Projeto com Roberto Carlos.