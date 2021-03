Arthur reprodução da TV Globo

Por iG

Publicado 01/03/2021 19:19 | Atualizado 01/03/2021 19:21

A produção do "BBB 21" cometeu uma gafe na tarde desta segunda-feira (01). Arthur, que teve uma conversa com Carla sobre o castigo do monstro, estava reclamando sobre ter sido o mais votado pela casa para o Paredão. O crossfiteiro se irritou durante o papo com e foi ao banheiro, mas a equipe esqueceu de desligar o microfone dele.

Enquanto usava o banheiro reservado, quem estava acompanhando a casa pelo Globoplay e pelo pay per view pode ouvir Arthur se aliviando. No Twitter, algumas pessoas comentaram sobre o barulho que as necessidades do brother fizeram. Alguns acharam nojento, mas outros se divertiram com o deslize. "Esqueceram de mutar o microfone do Arthur enquanto ele fazia xixi kakakak que nojo", escreveu um internauta. "Essa @bbb é engraçado né, o @arthurpicoli foi no banheiro e deixaram o microfone dele alto, só se ouvia no ppw o barulho do xixi batendo na água", escreveu outro.

Publicidade

Antes de ir ao banheiro, Arthur reclamava dos votos e xingou o restante da casa. "Por mais que as pessoas tenham votado em você, tem que ter o mínimo de respeito", advertiu Carla Diaz. Então, o crossfiteiro reclamou que os outros participantes foram puxar conversa com ele.

fotogaleria

Publicidade

"Ué, e agora você está reclamando que foram falar com você?", Carla respondeu. Arthur disse que se Projota sair neste Paredão ele irá virar o próximo alvo da casa. "Mas você pode mudar isso. As coisas mudam muito rápido aqui, lembra disso", a atriz analisou. O crossfiteiro disse que não pretende ficar "forçando intimidade" com ninguém e justificou que está irritado porque perdeu a válvula de escape que tinha no reality, a academia, por conta do braço machucado. "Bom, eu estou aqui tentando te ajudar e aí você fala dessa forma", a artista rebateu e logo depois ele foi ao banheiro.