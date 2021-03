Caio e Chay Suede Reprodução

01/03/2021

Quando uma pessoa entra em um reality show, a internet não perdoa e se empenha para descobrir todas as fofocas. Com Caio , do "BBB 21", não foi diferente. Os fãs do programa logo ficaram sabendo que ele estaria devendo para o cunhado e, na tarde desta segunda-feira, começou a rodar uma foto do brother quando era mais novo.



No Twitter, as pessoas começaram a dizer que Caio era parecido com Chay Suede e o nome do ator entrou nos assuntos mais comentados da rede social. Mas também há os que estão argumentando que ele lembra mais Arthur Aguiar, ou então uma mistura entre os dois galãs da TV.



chocada com o caio mais novo pic.twitter.com/34A7YXhdky
— a (@tuitamanda) March 1, 2021



hello caio hello chay suede from bbb from amor de mãe pic.twitter.com/kBLP1tdxsh
— cris (@chrixxcat) March 1, 2021

achei que fosse o Arthur Aguiar https://t.co/egj69cjURy
— togebi bbb lockdown (@anarcobs) March 1, 2021