Karina Lessa lança o hit De Marquinha em parceria com MC Juninho FSF Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 09:51 | Atualizado 02/03/2021 09:51

Rio - Karinna Lessa e MC Juninho FSF, filho de Mr. Catra, estão lançando seu novo hit, "De Marquinha", que é uma homenagem ao Rio de Janeiro. A música possui diversas referências ao verão carioca, como o bronzeamento com fita e o sol na laje. Para Karinna, esse é um tema que nunca sai de moda: “É algo que já está no dia a dia do carioca. Ainda mais com esse calor do Rio de Janeiro, dá vontade de pegar um bom bronze”, afirma.

fotogaleria

Publicidade

Karinna conta que a música também é uma forma de incentivo a outras mulheres: “Quero ser uma inspiração para que as mulheres possam ser o que elas quiserem, independente de classe social ou da cor, temos que mostrar a nossa força”.

“De Marquinha” é a grande aposta dos funkeiros que já viralizaram na internet com outros grandes sucessos. Ela lançou recentemente “A Mãe Tá On” no Canal do Kondzilla, que já alcançou quase meio milhão de visualizações no YouTube. Já Juninho, emplacou um sucesso no TikTok ano passado, Rebola e Joga.

Publicidade

Essa é a primeira colaboração dos dois e Karinna fez questão de elogiar o parceiro musical: “Juninho é um cara muito batalhador e talentoso igual ao pai, foi sem dúvidas um prazer imenso trabalhar nessa música com ele”, conta a funkeira.