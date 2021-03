Um Príncipe em Nova York 2 Divulgação/Amazon Prime Video

02/03/2021

Rio - Eddie Murphy, de 59 anos, discutiu sobre racismo em Hollywood nesta terça-feira. Em entrevista à "Radio Times", o ator atribuiu a falta de diversidade na indústria do cinema ao fato de que "homens brancos comandam esse negócio".



Enquanto promovia o filme "Um Príncipe em Nova York 2", Eddie falou sobre como a comédia não mudou desde 1988, mas admitiu que as pessoas estão "mais tensas" por conta da mudança do politicamente correto. "Tem sido assim há anos e anos, mas não apenas os afro-americanos; é também sobre mulheres e outras minorias", disse. "Homens brancos comandam esse negócio. Sempre foi assim", explicou.