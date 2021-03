Tom Holland ser Peter Parker, no filme Homem Aranha: Longe de Casa Courtesy of Sony Pictures

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:54

Rio - A carreira de Tom Holland deslanchou após interpretar o "Homem-Aranha", mas segundo o cineasta Joe Russo, não foi fácil convencer a Sony que Tom era o ator certo para o papel. Em entrevista ao "Daily Mail" e "The Playlist", Joe, que aprovou Holland ao lado de Anthony Russo, revelou que Kevin Feige também simpatizou com a escolha deles, mas a produtora mostrou resistência.



“Conversamos com Feige na Marvel sobre o Holland e ele ficou animado, e depois fomos para a Sony”, explicou Joe. E eles disseram: 'Vamos pensar sobre isso por um minuto'", completou.