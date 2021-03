Por iG

Publicado 03/03/2021 14:42 | Atualizado 03/03/2021 14:44

Na manhã desta quarta-feira, internautas comentaram imagens da Xepa do Big Brother Canadá, no qual é chamado de "Have-Not Room". A edição atual disponibilizou uma enorme piscina de bolinhas para que os participantes durmam.



o quarto da "xepa" do big brother canadá kkkkkk meu deusssss



imagina o projota participando pic.twitter.com/zlnzs4J9DK — lucy (@alvesluc_as) March 2, 2021

As edições passadas também trouxeram quartos inusitados para os participantes da Xepa: caixão como cama, ossos de animal gigante e sala de cientista abandonada e enferrujada.Além dos quartos desconfortáveis, os participantes que ficam na xepa têm direito a um único tipo de alimento chamado Slop, que consiste em uma mistura de whey, aveia, água e proteínas.Na web os internautas se chocaram com as possibilidades e chegaram a brincar com o "conforto" da xepa do Big Brother Brasil. "Imagina o Projota participando", disse um twitteiro.