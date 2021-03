Solange, irmã de Beyoncé Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:23 | Atualizado 03/03/2021 15:25

Rio - Solange Knowles, a irmã mais nova de Beyoncé, revelou que precisou "lutar para sobreviver" em 2019. A cantora de 34 anos compartilhou um desabafo nas redes sociais na data em que o disco "When I Get Home" completou dois anos. Solange explicou que antes de lançar o trabalho, ficou internada em hospitais e recorreu à fé para enfrentar o momento.



"Aniversário de 2 anos do projeto que literalmente mudou minha vida", escreveu. "Quando comecei a criar 'When I Get Home', estava literalmente lutando pela minha vida... Entrando e saindo de hospitais, com a saúde debilitada e com o espíritos abatidos; estava pedindo a Deus que me enviasse um sinal de que eu sobreviveria, e se ele me deixasse sair com vida, eu entraria na luz, independentemente do que isso significasse", disse.