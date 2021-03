Por O Dia

Publicado 03/03/2021 16:35 | Atualizado 03/03/2021 16:39

Rio - Latino, ex-marido de Kelly Key e pai de Suzana Freitas, declarou que contribuiu para o sucesso da cantora. Em entrevista a à revista "Quem", o cantor contou sobre o livro que está prestes a lançar e o período que morou fora do Brasil.



"Foram muitas pessoas que ajudei a conquistar o que têm hoje, como a Luka e a Kelly Key. Sempre fui assim de querer apostar nos outros. Ajudar o próximo", disse. Sobre o lançamento do livro e o tempo que ficou fora do país, Latino adiantou que quer transformar sua vida em série até 2022. "São muitas coisas que aconteceram desde quando morei fora [do Brasil] até hoje. Quero contar tudo", explicou.

fotogaleria

Latino lançou o primeiro disco em 1994 e fez estreia na TV brasileira ao lado de Xuxa. "Nessa mesma época, tive a sorte da Xuxa chamar o Marlboro para ser o DJ do programa dela. Foi no Xuxa Hits (1995) que tive a minha primeira aparição nacional. Tenho muita gratidão pela Xuxa, Marlene Mattos e pelo Marlboro também", contou."Meu disco vendeu um milhão de cópias. Me apresentei mais de 40 vezes na Xuxa. Aí, a carreira realmente aconteceu e fui a todos os programas de TV",relembrou.O cantor disse que decidiu sair de cena após altos e baixos na carreira para apostar em novas estrelas. "Fiquei afastado e plantando a sementinha da Kelly Key até ela estourar no mercado. Depois fiz a Luka. Aí, em seguida tive uma separação conturbada, muitas decepções com as mães dos meus filhos e fiquei em depressão", contou. "Para piorar, perdi mais de R$ 10 milhões apostando em corrida de cavalo. Era viciado. Tudo que ganhei nos primeiros 10 anos de carreira, perdi", completou.Após esse período, Latino voltou para música com o lançamento de Kuduro, tema da novela Avenida Brasil, em 2012. "Reiniciei a carreira do zero, praticamente. Depois trouxe o Kuduro para o Brasil, com o Daddy Kall, e foi um fenômeno. O artista precisa ficar ligado nas coisas que estão acontecendo no mundo. Hoje, o mercado está muito misturado. O artista não pode ficar na mesmice", explicou.Latino finalizou a entrevista falando que se reinventar é necessário. "Temos que nos reinventar sempre. Tenho dez filhos e uma família que depende de mim. São muitas contas para pagar. Não posso parar", completou.