Nego Di participa do programa A Eliminação, do Multishow Reprodução

Por iG

Publicado 03/03/2021 16:53 | Atualizado 03/03/2021 16:55

Nego Di se pronunciou sobre a fala polêmica da "flauta". Em participação no podcast "Mais que 8 minutos", de Rafinha Bastos, o ex-BBB explicou a visão sobre os fatos. Internautas e fãs do programa entenderam que o gaucho estava fazendo piada com assédio sexual, ao dizer que não poderia dormir com Carla ou Thaís, com o perigo de " tocar a flauta ".