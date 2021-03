Bruno Mars levou as três principais categorias da noite: canção do ano (Thats What I Like), disco do ano (24K Magic) e melhor gravação (a faixa 24K Magic) AFP

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:24

Rio - Bruno Mars anunciou o lançamento da primeira linha de roupas em colaboração com a Lacoste. O cantor, que é dono dos hits "Got Chucks on with Saint Laurent" e "Versace on the floor", disse recentemente em entrevista à "Vogue", que marcas de moda imploram por uma coleção há anos, mas ele resolveu esperar.



Chamada de Lacoste x Ricky Regal, a linha foi anunciada durante o final de semana, através de um comunicado que pegou os fãs de surpresa. A data de lançamento oficial também foi revelada e está prevista para sexta-feira, dia 5 de março.