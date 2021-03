Meghan Markle confirma que seu pai não irá ao casamento AFP PHOTO / Oli SCARFF

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:51

Rio - Jason Knauf, ex-funcionário do Palácio de Kensington, acusou Meghan Markle de bullying. A duquesa morava no local após casar com Harry, antes do casal deixar a família real para viver nos Estados Unidos. Em uma mansagem recuparada pelo jornal "The Times of London", Jason disse para alguns colegas que Meghan tinha “comportamentos inaceitáveis” com os outros funcionários, alegando que dois assistentes tinham se demitido por causa dela.



“A Duquesa sempre tem alguém como seu alvo principal. Ela está fazendo bullying com [os nomes foram omitidos pelo jornal], e buscando formas de destruir a autoconfiança dela. Recebemos denúncias e mais denúncias de pessoas que testemunharam comportamentos inaceitáveis da Duquesa em interações com [nome omitido]”, dizia o documento de 2018.