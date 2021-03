Por O Dia

Rio - Lupita Nyong'o, de 38 anos, comentou sobre "Pantera Negra 2" e assegurou aos fãs que a sequência não vai decepcionar, apesar da ausência de Chadwick Boseman, que faleceu em agosto de 2020. Em entrevista ao programa "Good Morning America" desta quarta-feira, a atriz disse que o longa vai "reimaginar e levar o legado" de Chadwick.



"Será diferente, é claro, sem o nosso rei [Chadwick Boseman], voltar àquele mundo... Mas sei que todos nós estamos dedicados na tarefa de reimaginar e levar o legado dele em diante nesse novo 'Pantera Negra'", disse.

Ao ser questionada sobre o desenvolvimento do longa, ela ficou um tempo em silêncio antes de explicar: "Sabe, bem ao estilo da Marvel, não tenho nada a dizer para vocês".A atriz, que interpreta Nakia, também garantiu que o diretor Ryan Coogler está preparando um roteiro à altura da expectativa do público. "[Ele] tem umas ideias muito, muito empolgantes, e estou ansiosa para dar vida a elas com o resto da família", completou.Em janeiro, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o intérprete do protagonista T'Challa não será substituído. "Não vamos fazer um Chadwick com CGI e não vamos encontrar um ator para colocar no lugar dele. Ryan Coogler está trabalhando muito duro agora no roteiro com todo o respeito, o amor e a genialidade que ele tem, o que nos dá um grande consolo", afirmou. "Há também a tarefa de honrar e respeitar os aprendizados e ensinamentos contínuos do Chad", completou.