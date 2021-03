Gloria Maria Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 15:03 | Atualizado 06/03/2021 15:05

Será que um dos maiores mistérios da humanidade está prester a ser desvendado? Gloria Maria, que não revela quantos anos tem para ninguém, pode ter a idade revela a partir do cronograma de vacinas contra a Covid-19. Pelo menos é o que acham internautas, que têm brincado nas redes sobre o assunto.

A apresentadora do "Globo Repórter" achou graça da curiosidade e lançou um desafio, neste sábado, em seu Instagram. "Só o humor salva! E eu achei que só eu estava sonhando com a hora de me vacinar! Então vamos lá! Estou pensando em um prêmio bacana para quem conseguir me fotografar vacinando! Vamos lá? Todo mundo atento e me acompanhando? Amo vocês!", postou a jornalista.

"O calendário da vacinação nos revelará um dos maiores mistérios da humanidade: a idade Glória Maria", diz um dos fãs. "Estou aqui de boa só esperando a Glória Maria vacinar para eu finalmente descobrir sua idade", brinca outro.

Ela continuou colocando lenha na fogueira nos comentários. "Quem trabalha em aeroportos, companhias aéreas, essas coisas sabe! Ninguém viaja sem mostrar documentos, não é?", postou ela. Agora, só nos basta aguardar para saber a verdadeira idade de Gloria - ou não...