Por O Dia

Publicado 07/03/2021 17:39 | Atualizado 07/03/2021 17:40

A morte por Covid-19 do humorista Kleber Lopes, de 39 anos, impactou o elenco da "A Preça É Nossa", do SBT. Tanto que a atriz Andréa de Nóbrega, ex-mulher do apresentador Carlos Alberto, usou as redes sociais, neste domingo, para prestar sua solidariedade à família do rapaz.



Na atração, eles contracenavam no quadro A Nova Rica, que chegou a ser um dos maiores sucessos do humorístico. "Estou muito triste, sinto pela família do Kleber. Mais um colega vítima da Covid. Ele era o meu Gigi na 'Praça' e nos divertíamos muito, tanto nas gravações quanto nos bastidores Descanse em paz", disse ela, que também chamou a atenção para a violência da doença e pediu que os fãs se cuidem. "A Covid não escolhe idade, o Kleber era jovem, mais um jovem falecendo por causa da doença", lamenta.



Mais cedo, o SBT emitiu uma nota em que lamenta a morte do profissional. Segundo a emissora, ele teve uma parada cardíaca após uma piora da doença. O humorista ficou internado por apenas um dia no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos (SP).



"Kleber integrou o corpo de balé do SBT no início da década de 2000, atuando em diversas atrações da casa durante musicais e eventos especiais. Na mesma época, junto com o balé, ingressou em A Praça é Nossa, numa modernização do programa, que deixava de ter abertura gráfica para iniciar a atração com um número de dança. Ao longo dos anos, Kleber passa a fazer figuração e elenco de apoio nas esquetes, destacando-se pela irreverência e o talento", diz a nota.