Serena Williams fala sobre entrevista de Meghan Markle Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 08/03/2021 10:43 | Atualizado 08/03/2021 10:49

São Paulo - Pela primeira vez desde o afastamento da família real, Meghan Markle e Harry deram uma entrevista falando sobre a experiência da ex-duquesa com a realeza . Durante o programa, que foi exibido pela TV estadunidense CBS, a mãe de Archie falou sobre o preconceito que sofreu, a falta de apoio durante crises suicidas e mais à apresentadora Oprah Winfrey. Após a exibição do programa, a tenista Serena Williams, que é muito amiga de Meghan, fez um pronunciamento no Instagram.

"Estou muito orgulhosa de você pela sua coragem. Eu sei que nunca é fácil. Tanto você quanto Harry são fortes. Eu te amo", a tenista declarou. "Meghan Markle, minha amiga altruísta, vive a vida dela - e é um exemplo - com empatia e compaixão. Ela me ensina todos os dias o que verdadeiramente significa ser nobre. As palavras dela ilustram a dor e crueldade que experimentou", Serena continuou.

Durante a entrevista, Meghan falou que pessoas da família real se preocuparam com a cor da pele que Archie nasceria e Serena também falou no texto sobre o preconceito racial. "Eu sei em primeira mão como as instituições e a mídia usam o machismo e o racismo para tornar vilões as mulheres e pessoas não brancas, para nos menosprezar, nos diminuir e demonizar. Nós precisamos reconhecer a nossa obrigação de criticar fofocas maliciosas e infundadas e o jornalismo sensacionalista", disse.

"Eu quero que a filha da Meghan, a minha filha e a sua filha vivam em uma sociedade que é comandada pelo respeito. Mantenham em sua memória que os frutos do espírito são amor, felicidade, paz, paciência, gentileza, bondada, fé, suavidade, auto-controle. Não há leis contra essas coisas", a tenista concluiu.