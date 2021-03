Carlos Alberto de Nóbrega e Kleber Lopes Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 15:28 | Atualizado 08/03/2021 15:31

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega usou as redes sociais nesta segunda-feira para homenagear Kleber Lopes, humorista do programa "A Praça é Nossa", que morreu aos 39 anos após complicações da Covid-19. O apresentador publicou uma foto ao lado de Kleber e relembrou momentos marcantes que viveu com ele.



"Amigo: saber que, por minhas mãos, você surgiu como bailarino da Praça, passando para elenco de apoio e finalmente estrelando seu potencial num quadro todo seu, me deixa a felicidade de dever cumprido", escreveu.