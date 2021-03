Thelma Assis no BBB21 Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:51 | Atualizado 08/03/2021 16:53

Rio - Thelma Assis, vencedora do "BBB20", voltou ao programa nesta segunda-feira para parabenizar as mulheres do "BBB21" no Dia Internacional da Mulher.



Thelma deu a notícia nas redes sociais. “Adm chegando aqui pra surtar com vocês!!! SIM, A PATROA ESTÁ ON! E emocionada demais por está dentro da casa mais uma vez”, escreveu.