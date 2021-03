Maria Gadú no Altas Horas Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:35

Rio - Durante a participação no "Altas Horas" do último sábado, Maria Gadú resolveu falar sobre uma cena do "BBB21" em que Juliette está cantando uma música sua. A cantora, que está trabalhando em prol dos índios da Amazônia, brincou dizendo que pensou que estava sendo cancelada quando começou a receber notificações nas redes sociais, porém era a repercussão do reality show.



"Será que os indígenas me cancelaram", disse ela sobre o que pensou. Em seguida, Gadú falou sobre a canção. "Achei muito emocionante, porque foi uma canção que eu fiz para a partida da minha avó. Ela tem um lugar muito delicado para mim", explicou Maria Gadú.