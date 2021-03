Verdades Secretas 2 Divulgação

Por iG

Publicado 08/03/2021 18:12 | Atualizado 08/03/2021 18:16

Globo decide suspender as gravações de "Verdades Secretas 2", após diminuir o ritmo de produção de outras séries e novelas, segundo o colunista Fefito, do UOL. A continuação da trama de Walcyr Carrasco começaria com as gravações ainda essa semana, mas a alta no número de casos de coronavírus fez com que a emissora suspendesse a agenda indeterminadamente.