Publicado 08/03/2021 19:55

Rio - A ex-BBB Paula Amorim compartilhou uma foto com os seguidores em que aparece com o cabelo natural. Paula contou que está sem usar química há mais de um ano e que a transição capilar teve início por conta da pandemia do novo coronavírus.



"Todos os salões estavam fechados. Aí eu pensei: por que não deixar crescer assim mesmo? O máximo que pode acontecer é eu não gostar e voltar com a química", disse.

Para se adaptar, Paula colocou um aplique cacheado, ajudando a disfarçar a textura do cabelo. No entanto, ela revelou que a transição não é um momento fácil. "Tem dias difíceis e tem dias que estamos amando o cabelo. Mas com isso tudo percebi que o mais importante do processo é me sentir LIVRE! Livre pra usar meu cabelo do jeito que eu quiser: natural, com escova, babyliss, preso, solto, colorido! O que importa nisso tudo é que eu esteja me sentindo bem", revelou.Durante o relato, ela explicou que fez o desabafo para incentivar as seguidoras. " Não deixe ninguém dar palpite nas suas escolhas, não deixe ninguém te diminuir por suas escolhas e nem se cobre tanto pensando na opinião dos outros (isso vale pra tudo na vida!) Acredite: você é linda, pode tudo e merece ser feliz", completou.