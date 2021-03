Gloria Pires Reprodução

Na tarde desta terça-feira, Gloria Pires fez uma doação de sangue. Nas redes sociais, a atriz publicou um vídeo do momento em que estava com as seringas nos braços e fez um pedido aos seguidores.

"E você, já doou sangue? Mesmo na pandemia, o cuidado com o outro é primordial! Doar sangue salva!", escreveu na publicação.