Gilberto e Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:53

Na tarde desta quarta-feira, Gilberto, Juliette, Sarah, João, Viih Tube e Thaís conversaram sobre o jogo no Quarto Cordel. Em um determinado momento, o assunto foi a personalidade de Juliette que, segundo os brothers, coloca sempre a culpa nas pessoas e não faz uma auto análise. Aproveitando a presença da advogada no quarto, Gil decide tirar satisfação sobre o "Jogo da Discórdia".

Segundo o economista, ele sentiu que Juliette deu uma "cutucada" nele e em Sarah ao falar que não se sentiu acolhida pelas pessoas em algumas situações. "No jogo da discórdia, eu falei com Sarah depois e eu senti que você quis nos cutucar dizendo que a gente não te acolhe e isso me deixou muito chateado", disse Gilberto.

Ao ouvir a acusação, Juliette se defendeu: "Não cutuquei vocês não! Até falei com o João depois". A fala teve o apoio de João: "Verdade".

"Um dia, você disse que eu e Sarah não tínhamos acolhido você do jeito que você precisou. Você disse para eu ter cuidado porque quando a gente se afasta a gente abre oportunidades para outras pessoas se aproximarem", rebateu Gilberto.

"Me desculpe, não lembro disso. Vocês sempre me acolheram. Meus amigos mais próximos são Viih, você e Sarah. Minha questão com Viih é que a gente se aproximou e depois se afastou e isso está tudo claro entre a gente. Você e Sarah eu sempre soube que um era prioridade do outro, eu nunca quis ser primeiro lugar de ninguém", respondeu Juliette.

A paraibana ainda explicou o motivo de ter escolhido Viih Tube como aliada no jogo "No discurso em que eu escolhi Viih como aliada, eu estava tocada, até porque eu senti que ela se afastou de mim".