À espera do primeiro filho do casal, Bianca Andrade compartilhou com os seguidores que ela e Fred estão morando juntos. Nesta quarta-feira, a influencer explicou, no Instagram, que ainda que vivam na mesma casa, o casal tem quartos separados.

"Somos vizinhos na mesma casa, cada um tem seu quarto", disse Bianca, ao repostar alguns vídeos de Fred.



"Eu já tinha anemia, né? Então precisei fazer infusão de ferro na veia. E também tenho um probleminha no rim. Então, realmente preciso dar uma desacelerada, uma relaxada na minha cabeça. Ela pediu para aquietar para ele não ficar estressado e não dar mais essas contrações assim. Mas estamos maravilhosos, o Cris é a coisa mais linda do mundo", contou ela, que chegou a compartilhar imagens de sua última ultrassonografia, mostrando os batimentos cardíacos do bebê, que está com 22cm e 400g.