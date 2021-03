Por O Dia

Rio - Demi Lovato revelou que após o fim do noivado com o ator Max Ehrich resolveu explorar sua sexualidade. A cantora de 28 anos disse que agora é "queer demais". Em entrevista ao "Daily Mail" e "BuzzFeed", ela explicou que se sente melhor ao se relacionar com mulheres.



“Quando comecei a ficar mais velha, comecei a perceber como realmente sou queer", disse Demi. "“No ano passado, estive noiva de um homem e, quando isso não funcionou, pensei: esse é um grande sinal. Achei que fosse passar minha vida com alguém. Agora que não iria mais fazer isso, tinha uma sensação de alívio por poder viver minha verdade", explicou.

A atriz disse que está investindo em encontros casuais e que se sente "queer demais" para ficar com homem cisgênero. “Eu fiquei com uma garota e pensei: 'Eu gosto muito mais disso'", apontou. "Eu me senti melhor. Parecia certo", contou.“Alguns dos caras com quem eu estava saindo – quando chegava a hora do sexo e da intimidade, eu tinha um tipo de reação visceral. Tipo: 'eu só não quero colocar minha boca aí'. Não era nem baseado na pessoa com quem estava. Acabei descobrindo que realmente apreciava mais as amizades daquelas pessoas do que o romance com elas, e não queria o romance de ninguém do sexo oposto”, completou.Em julho de 2020, após a morte de Naya Rivera, Demi comentou sobre sua sexualidade relembrando uma participação na série "Glee". "A personagem que você interpretou foi inovadora para muitas garotas queer que estavam no armário (na época), como eu. E sua ambição e realizações inspiraram mulheres latinas em todo o mundo", escreveu.