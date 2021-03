Pantera Negra Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 15:50 | Atualizado 11/03/2021 15:50

Rio - Ryan Coogler, diretor do filme "Pantera Negra", falou sobre a dificuldade de conduzir a segunda parte da produção sem Chadwick Boseman, que faleceu em agosto após longa batalha contra um câncer no cólon. Durante uma participação no podcast "Unbothered", o cineasta disse que a ausência de Boseman "é uma das coisas mais profundas" que já passou.



“Algo que aprendi nessa minha curta existência nessa Terra é que é muito difícil conseguir perspectiva em relação a alguma coisa enquanto você ainda está vivenciando”, disse Coogler. “Essa é uma das coisas mais profundas que já passei na vida, ter que manter esse projeto vivo sem esse indivíduo em particular que era a cola que nos mantinha unidos”, explicou.