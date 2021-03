Por O Dia

Publicado 11/03/2021 16:16 | Atualizado 11/03/2021 16:18

Rio - Fábio Porchat, de 37 anos, compartilhou nas redes sociais que estava fazendo novos exames de Covid-19 para saber se o resultado estava correto. Na segunda-feira, o humorista anunciou que havia testado positivo, mas suspeitou que o teste estava errado.



“Vamos para a contraprova. Sangue já tirei, agora é a hora do nariz”, disse. “Meu deus, que coisa horrível”, comentou depois da coleta de amostra no nariz.

fotogaleria

Horas depois, Porchat voltou para as redes sociais, dançando, para contar o resultado e comemorar que o teste deu negativo. “Todo mundo erra, todo mundo vai errar”, cantou, antes de dizer que "estava negativo".No início da semana, o apresentador explicou que não participou do programa "Papo de Segunda", do GNT, justamente por conta do teste positivo de Covid-19. Na ocasião, Fábio comentou que poderia ser um alarme falso.