Publicado 11/03/2021 18:46

Rio - Raissa Barbosa, ex-participante de "A Fazenda", declarou que não levou remédios para a síndrome de Borderline para o confinamento porque não achou que ficaria estressada. Em entrevista ao programa "SuperPop", da RedeTV, a modelo disse que só descobriu a síndrome com a ajuda de um ex-namorado estudante de medicina.



"Achei que não fosse precisar, porque pensei que seria muito tranquilo. Fui pensando: 'vai ser muito legal, não vou me estressar'", contou a ex-peoa.

Raissa disse que não precisa tomar remédios todos os dias, apenas quando tem picos de estresse. "Na época em que o médico me receitou o estabilizador de humor, ele disse: 'Você só toma quando tiver uma raiva muito forte', então eu não tomava porque não estava tendo esses momentos. Na pandemia, sozinha em casa, não tinha nada que me irritasse. Só que lá dentro era toda hora", explicou.Depois dos conflitos entre Raissa e os outros participantes virem à tona, a assessoria da modelo se pronunciou sobre a situação dela. "Acho que ajudou muita gente que também tinha [a síndrome] e não sabia. E as pessoas confundem borderline com bipolaridade, mas são coisas diferentes", completou.Por fim, Raissa disse que descobriu a síndrome com a ajuda de um ex-namorado que estudava medicina e a alertou sobre a mudança de humor. "Na minha cabeça era normal porque eu sempre fui assim", disse.