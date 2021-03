Flavia Pavanelli reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 19:07 | Atualizado 11/03/2021 19:09

Rio - Durante uma conversa com os seguidores no Instagram, Flavia Pavanelli surpreendeu ao mostrar um presente que ganhou durante uma participação no "Programa do Silvio Santos".



Atendendo ao pedido de um seguidor, Pavanelli publicou a foto do aviãozinho. "Tenho um [aviãozinho] que ganhei no programa do Silvio Santos. Vou guardar pra sempre isso aqui. Aliás, já estava até guardadinho", mostrou.