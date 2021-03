Kanye West ao lado da mulher, Kim Kardashian AFP

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 19:53

Rio - Kim Kardashian e Kanye West não conversam mais. Segundo o site "Page Six", partiu do rapper a decisão de não manter contato com a empresária. Kim entrou com o pedido de divórcio em fevereiro deste ano.



“Mesmo antes de Kim pedir o divórcio, Kanye mudou seus números e disse:‘ Você pode entrar em contato comigo através do meu segurança’”, revelou a fonte.