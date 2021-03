Daniella Cicarelli mostra marido trocando de roupa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:53

Rio - Daniella Cicarelli fez alguns Stories para conversar com seus seguidores do Instagram e acabou mostrando acidentalmente o marido, Guilherme Menge, trocando de roupa. Enquanto a apresentadora falava sobre sua rotina de treinos em frente a um espelho, era possível ver Guilherme passando pelo corredor e tirando a calça.

"Estou rindo do marido passando coçando a cabeça", disse Cicarelli. Em seguida, ele passou de novo e começou a tirar as calças. "Amor! Amor! Vou me esconder nesse cantinho, que aqui não passa. Viram como é minha casa? Eu falando que estou animada, daí o marido passa tirando a roupa", brincou a apresentadora.