The Weeknd Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:55

Rio - A The Recording Academy, organização responsável pelo Grammy, reagiu à promessa de The Weeknd de boicotar o evento por toda carreira. O jornal "The New York Times" publicou a decisão do cantor de 31 anos. Harvey Mason Jr., chefe executivo interino do Grammy, se manifestou sobre o caso e lamentou a decisão de The Weeknd.



"Por causa dos comitês secretos, não permitirei mais que minha gravadora envie minha música ao Grammy”, afirmou. Abel Makkonen Tesfaye, nome verdadeiro do artista, já havia acusado a premiação em de 2020. Na época, os indicados de 2021 foram anunciados e o bem sucedido álbum "After Hours" não estava na lista. "O Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria", escreveu no Twitter.